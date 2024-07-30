Kapalı kıyafet bulamayan kadının isyanı gündem oldu

Bir kadının, tesettürlü olmayanlar için uygun kapalı kıyafetlerin bulunmamasına yönelik isyanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kıyafet arayışında yaşadığı zorlukları dile getiren kadın, modanın sürekli olarak vücut hatlarını gösteren ve açıklık içeren tasarımlara yönelmesini eleştirdi.

Sosyal medyada paylaştığı videoda kadın, “Ne zaman bir kıyafet baksam ya dalak kısmı açık, ya yırtmacı var. Dümdüz, hanım hanımcık giyilebilecek bir elbise neden yok?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.