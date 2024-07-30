Sandalyeden düşünce sinirlenen panda güldürdü

Bir pandanın geriye doğru yaslanırken sandalyeden düşmesi ve ardından düşmesinin suçlusu olarak gördüğü sandalyeyi aşağı atarak cezalandırması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, panda, rahat bir şekilde geriye doğru yaslanırken dengesini kaybederek sandalyeden düştü. Bu beklenmedik durum karşısında şaşkına dönen panda, hızla toparlanarak düşmesinin sorumlusu olarak gördüğü sandalyeyi yakaladı ve aşağıya attı. Pandanın bu komik tepkisi, izleyenleri güldürdü ve sosyal medyada hızla yayıldı.