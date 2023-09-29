Kapalıçarşı yönetiminde sel açıklaması

Kapalıçarşı ve Tahtakale'de bulunan çevre sokakları su basması sonrası, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Kapalıçarşı'daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Sağanak yağışın sonucu olarak Kapalıçarşı etrafında bulunan sokaklar da bu yoğun yağıştan etkilenerek baskınlar oluştu. Rögarlar taşarken, esnaf ve yönetim suyun tahliyesi için uğraştı. Kapalıçarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa, Eminönü rögar hattı Kapalıçarşı ile birlikte çalışmaktadır. Her şiddetli yağmur sonrası yaşanan bu durum esnafı sıkıntıya sokmakta Kapalıçarşı yönetimi olarak bizleri de çaresiz bırakmaktadır. Yaşanan su baskınının ardından Kapalıçarşı yönetimi ve ekibi zamanında müdahalede bulunarak esnafı bilgilendirmiş ve gerekli afet çalışmalarına başlamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kapalıçarşı'daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir. Alt yapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğu, aşağı hatta kalan Mahmutpaşa, Eminönü hatlarından suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından, suyun taştığını belirtiriz. Kapalıçarşı yönetimi olarak bütün halkımıza ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız"