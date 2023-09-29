Kapalıçarşı'yı su bastı. Esnaf su tahliyesinde zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkili olan yağmurla Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı. Rögarlar taşarken esnaf su tahliyesi için çalışma yaptı.

KAYNAK: DHA
Kapalıçarşı'yı su bastı. Esnaf su tahliyesinde zor anlar yaşadı

İstanbul'dan dünden beri devam eden etkili sağanak yağış, bazı ilçelerde sel baskınlarına neden oldu. Fatih ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı.

ÇARŞIYI SU BASTI

Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı. Kapalı Çarşı içerisinde ve çevresinde bulunan bazı iş yerlerini su baskını nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

KAPALIÇARŞI YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu'ndan baskınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Kapalıçarşı'daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Sağanak yağışın sonucu olarak Kapalıçarşı etrafında bulunan sokaklar da bu yoğun yağıştan etkilenerek baskınlar oluştu. Rögarlar taşarken, esnaf ve yönetim suyun tahliyesi için uğraştı. Kapalıçarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa, Eminönü rögar hattı Kapalıçarşı ile birlikte çalışmaktadır. Her şiddetli yağmur sonrası yaşanan bu durum esnafı sıkıntıya sokmakta Kapalıçarşı yönetimi olarak bizleri de çaresiz bırakmaktadır. Yaşanan su baskınının ardından Kapalıçarşı yönetimi ve ekibi zamanında müdahalede bulunarak esnafı bilgilendirmiş ve gerekli afet çalışmalarına başlamıştır" denildi.

Açıklamada, "Kapalıçarşı'daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir. Alt yapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğu, aşağı hatta kalan Mahmutpaşa, Eminönü hatlarından suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından, suyun taştığını belirtiriz. Kapalıçarşı yönetimi olarak bütün halkımıza ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.

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