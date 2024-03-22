Kapalıçarşı’da altın krizi. İnternet dolandırıcılarına dikkat

Son zamanlarda altın piyasasında gözle görülür bir hareketlenme yaşanıyor. Güvenilir liman olarak bilinen altına olan talebin artması, arz-talep dengesini ciddi şekilde etkilerken, bu durumun yanı sıra kalpazanların da faaliyet alanını genişlettiği gözlemleniyor.

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Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre; Kapalıçarşı'nın deneyimli kuyumcuları, altın ithalatına getirilen kotaların iç ve dış piyasa arasındaki makasın açılmasına sebep olduğunu vurguluyor. Özellikle online satış platformlarında, düşük ayarlı veya sahte altın satanların artmasıyla birlikte tüketicilere uyarılarda bulunan kuyumcular, mevcut talebin devam etmesi halinde altın bulmanın giderek zorlaşabileceğine dikkat çekiyorlar.

Kapalıçarşı esnafı, geçmiş yıllara kıyasla ayaklı borsada faaliyet gösteren firma sayısının neredeyse yarı yarıya azaldığını belirtiyor. Son günlerde piyasada gözle görülür bir sessizlik hakim olduğu dile getiriliyor.

'İÇ VE DIŞ PİYASA FİYATLARI GİDEREK AÇILDI'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkmasının altını çizerek, "Enflasyondaki artışın mayıs ayına kadar devam edeceği ve mayısta zirve yapacağı öngörülüyor. Bu durum, parasını korumak isteyen vatandaşların fiziki altın talebinin artmasına neden oldu. İthalatta getirilen sınırlamaların eklenmesiyle birlikte, iç piyasa ile dış piyasa fiyatları arasındaki makas giderek açıldı" şeklinde konuşuyor.

Altına olan talepteki artışla ilgili olarak Yıldırımtürk şu tespitleri yapıyor:

"Mevduattan çıkan paranın bir kısmı dövize, bir kısmı ise altına yöneliyor. Bu yüksek talep, arz-talep dengesini bozuyor. Geçtiğimiz yıl altın ithalatına getirilen kota, sadece 15 aracı kuruma 25 ile 475 kilogram arasında altın getirme izni vererek ithalatı kısıtladı. İthalat rakamlarına bakıldığında geçtiğimiz yıla kıyasla %60'lık bir düşüş olduğu görülüyor. Bu da dış ve iç piyasa fiyatları arasında kilogram başına 5 bin dolarlık bir fark oluşmasına neden oluyor.

'RAKAMLAR HAZİRAN 2023 RAKAMLARINA DÜŞEBİLİR'

Şu anda piyasada gram altın sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için geçici olarak ithalat kotasının kaldırılması gerekebilir. Bu kota kaldırıldığında, 5 bin Euroluk farkın Haziran 2023'teki gibi 100 dolara düşebileceğini düşünüyoruz. Bu da 2 bin 500 TL olan altının gram fiyatının 2 bin 200 TL'ye kadar gerilemesine neden olabilir."

'FİYATLAR ARASINDAKİ MAKAS DAHA DA AÇILABİLİR'

Yurtdışından yolcularla birlikte getirilen altınların da piyasayı etkilediğini belirten Yıldırımtürk, "Çarşı esnafı sattığı altının yerine tekrar dövizle altın alıyor. Diğer bir sıkıntı da darphane ürünlerinde yaşanıyor. Çeyrek ve 1 kilogram Cumhuriyet Altını zor bulunuyor, darphane masrafının üzerine 5 bin dolar daha ödenmesi gerekiyor. Eğer kota devam ederse, fiyatlar arasındaki makasın daha da açılması bekleniyor" dedi.