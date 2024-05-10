Kapalıçarşı'da dolar kritik eşiğin altına düştü

Mayıs ayının ilk günlerinden bu yana dolar -0,20 TL düşerek yüzde -0,60 değer kaybı yaşadı.
Yılbaşı başlangıç değerine (29.7714 TL) göre dolar 2,52 lira artışla yüzde 8,47 oranında değerlendi.
Son bir yıla göre ise dolar; 19.5454 TL’den 32.2925 TL’ye yükselerek değer yüzde 65,22 değer artışı kaydetti.
Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe doalr32,27 seviyesinden Euro/TL ise 34,78 seviyesinden başladı.
Dolar son 2 haftadır dalgalı bir seyir sergiliyor. Dolardaki hareketin sebebi piyasalardaki makro ekonomik verilerin sakinliğinden kaynaklı denilebilir. Majör taraftaki veri akşının sakinliği kurdaki dizgin seyri gündeme getiriyor.
Dövizin kalbi Kapalıçarşı’da dolar kurunun düşüşü devam ediyor. Dolar gün içinde, satış fiyatı olarak 31,99 TL, alış fiyatı olarak ise 31,97 TL'yi gördü.
Euro ise durum tersine gelişti. Euro, TL karşısında düne göre yüzde 0,15 oranında değer kazanarak satış fiyatı 34,48 TL, alış fiyatı ise 34,43 TL oldu.
Kapalıçarşı’da altın düne göre yüzde 1,60 değer kazanırken, altının satış fiyatı 2.465,26 TL/Gr, alış fiyatı ise 2.462,11 TL/Gr oldu.
Altın Dolar/Ons olarak düne göre yüzde 1,23 değer kazandı. Uluslararası piyasada satış 2.375,03 dolardan, alış fiyatı ise 2.374,94 Dolar/Ons oldu.
Piyasalarda resmi kur rakamları ise Kapalıçarşı’da ki döviz rakamları arasında makas 1,50 seviyeleri civarında bulunuyordu. Bu yüksek oran ekonomi politikalarındaki belirsizlik ve yoğun veri gündemi etkisiyle yükselmişti. Ancak gündeminin yeniden sakinlemesiyle beraber, aradaki makas azaldı ve Kapalıçarşı rakamlar resmi rakamların altına düştü.