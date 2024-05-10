Kapalıçarşı'da dolar kritik eşiğin altına düştü

Piyasalarda resmi kur rakamları ise Kapalıçarşı’da ki döviz rakamları arasında makas 1,50 seviyeleri civarında bulunuyordu. Bu yüksek oran ekonomi politikalarındaki belirsizlik ve yoğun veri gündemi etkisiyle yükselmişti. Ancak gündeminin yeniden sakinlemesiyle beraber, aradaki makas azaldı ve Kapalıçarşı rakamlar resmi rakamların altına düştü.