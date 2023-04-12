Yağış nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor

İHA'nın haberine göre, Tunceli’de dün Munzur Çayı'nın birden fazla noktada taşması sonucu ulaşıma kapatılan Ovacık karayolunda çalışmalar sürüyor. Tunceli-Ovacık güzergahını kullanmak isteyen sürücülere izin verilmeyerek, alternatif yolu kullanmaları isteniyor.

Tunceli’de özellikle son 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Munzur ve Pülümür çaylarının debilerinde ciddi bir yükselme meydana geldi. Munzur Çayı'nın birden fazla noktada taşması sonucu Ovacık karayolu dün valilik tarafından araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü karayolu henüz ulaşıma açılmadı. Karayolları ekipleri, Ovacık yolunun yanı sıra Pülümür ve Pertek yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, taşkın, su baskını ve kaya düşmesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.