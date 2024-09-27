Kapı kırdıran imam hatip müdürünün “Başı açık öğrenciye karışırım” sözleri ifade özgürlüğü sayıldı

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın, “Okulda başı açık kız öğrenci olamaz, herkesin başını kapatması gerek” sözleri üzerine Eğitim-İş Sendikası tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Gazeteci Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konudaki kararını aktardı.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aşkın’ın 17 Eylül tarihli üç sayfalık kararında, şikâyet dilekçesinde okul müdürünün veli bilgilendirme toplantısında “başı açık öğrenciye karışırım” dediği iddiasının yer aldığı belirtildi.

Savcı, olayın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini ve adli soruşturma gerektiren bir suç unsuru bulunmadığını belirterek, soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İmam Hatip müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın okulda müdür yardımcısının odasının kapısını zorla kırarak eşyalarını boşalttığı görüntüler de ortaya çıkmıştı. Bu olay sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Kırbıyık, görevden alındı.

Kapıyı kırdıran okul müdürü açığa alındı