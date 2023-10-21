Kapısı açık minibüsten düşen kadın, hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dün, kapısı açık halde hareket eden minibüsten düşen Yıldız Öçal (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öçal, bugün ikindide gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kapısı açık minibüsten düşen kadın, hayatını kaybetti

Olay dün öğle saatlerinde Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Öçal, alışveriş merkezine gitmek için Karşıyaka-Şemikler minibüsüne bindi. Öçal kısa bir süre sonra iddiaya göre kapısı açık halde hareket halindeki minibüsten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öçal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan minibüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yıldız Öçal bugün Goncalar Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Öçal'ın Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi eşi Hüseyin Öçal, kızları ve sevenleri katıldı.

BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN

Öçal'ın yeğeni Eren Ayaz, olayda ihmal olduğunu söyleyerek, “Bu olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ayakta yolcu alınmamalı, kapı kapalı olmalı. Biz olayla ilgili bilgi almakta zorluk yaşıyoruz. Görgü tanığı veya ipucuna ulaşamadık. Olayı görenler, tanık olanlardan rica ediyorum. Bize ulaşın. Tıka basa araçları dolduruyorlar. Şoförlerin sicili temiz olmalı. Denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse bu ne ilk, ne son olur. Başkalarının da canı yanmasın" dedi.

kapisi-acik-minibusten-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-2882-dhaphoto2.jpg

kapisi-acik-minibusten-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-2882-dhaphoto6.jpg

kapisi-acik-minibusten-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-2882-dhaphoto7.jpg

kapisi-acik-minibusten-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-4094-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 18 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 19 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından bakıcılarına sürpriz ziyaret. 'Adile annemize gidiyoruz' Magazin
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından bakıcılarına sürpriz ziyaret. 'Adile annemize gidiyoruz'
Netanyahu'nun yıllar önceki açıklaması: "Çocuk hastanesi vurmak savaşın trajik sonucudur!" Video
Netanyahu'nun yıllar önceki açıklaması: "Çocuk hastanesi vurmak savaşın trajik sonucudur!"
Dedikodusu bile bankaları sarsmaya yetti: Bu iddia gerçekleşirse dolar kuru altüst olacak! Ekonomi
Dedikodusu bile bankaları sarsmaya yetti: Bu iddia gerçekleşirse dolar kuru altüst olacak!
İngiliz futbolunun efsanesi öldü Spor
İngiliz futbolunun efsanesi öldü
Sokak röportajında tesettürlü bir kadın, açık giyinen kadınlara ateş püskürüp hakaret etti: Kocamı tahrik ediyor Video
Sokak röportajında tesettürlü bir kadın, açık giyinen kadınlara ateş püskürüp hakaret etti: Kocamı tahrik ediyor
İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu Dünya
İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu
Gaziantep Sumudica ile doludizgin. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Gaziantep Sumudica ile doludizgin. Abdullah Şaşkın yazdı