Kapıyı tekmeleyen tutuklu, 3 doktoru darbedenler serbest

İstanbul’da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda olan bir hastayı görmek isteyen hasta yakını avukat F. F., servis kapısına tekmeler savurdu. Hasta yanına gitmesine izin verilmeyen F.F., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

POLİSLERE HAKARET ETTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre, olay 24 Şubat akşam saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. Avukat F.F., hastanede yoğun bakımda yatan yakınını ziyaret etmeyi amaçlıyordu. İddia edilene göre hastanedeki görevliler ziyaret saati dışında olduklarını söyleyerek hastayı görmesine izin vermedi. Kendisine izin verilmeyince sinirlenen F. F., görevlilerle tartıştıktan sonra ayrıldı. Bir süre sonra tekrar hastaneye geri dönen F.F., hastayı ziyaret etme isteğinde ısrarcı oldu. Tüm ısrarlarına rağmen içeri alınmayınca servis kapısını defalarca tekmeledi. Alkollü olduğu öne sürülen F.F. hastaneye intikal eden polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete getirildi. F.F.’nin, gözaltı süreci esnasında da kendisini gözaltına alamaya yasal yetkilerinin olmadığını söyleyerek polislere hakaret ettiği ileri sürüldü.

Önceki gün adliyeye sevk edilen F. F.'nin "mala zarar verme" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından tutuklandığı ve cezaevine sevk edildiği bildirildi.

KAPI TEKMELEYEN TUTUKLU, 3 DOKTORU DÖVEN SERBEST

Kapıyı tekmeleyip, polislere hakaret ettiği için tutuklanan kişinin aksine daha önce 3 doktoru darbeden suçlular serbest bırakılmıştı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda aile sağlığı merkezi yani sağlık ocağında görevli 3 doktoru döven iki kişiyi sadece yurt dışına çıkma yasağı koyarak serbest bırakmıştı.

Doktorlara fiziksel saldırıda bulunan N.T. ile eşi G.T. gözaltına alınmış, şüphelilerden N.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanık N.T'nin tutukluluk durumunu bozarak yurt dışına çıkış yasağı ve belirlenen yerlere başvurmak şartıyla serbest bırakılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, sanık N.T'nin "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbestliğine, sanık G.T'ye de "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanmasına karar vermişti.