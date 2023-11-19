Kar kalınlığı 52 santimetreyi aştı. Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü

Bursa'nın turizm merkezi Uludağ'da, 2 gün aralıksız süren yağışın ardından kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı. Sıkı denetimlerin yapıldığı bölgede, araçların Uludağ'a zincirsiz çıkışına izin verilmiyor.

KAYNAK: DHA
Kar kalınlığı 52 santimetreyi aştı. Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü



Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü; kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

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Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar yağışı aralıksız sürerken; dün 17 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı.

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ULUDAĞ YOLUNDA SIKI DENETİM

Karayolları ekipleri de kar nedeniyle yolların kapanmaması için Uludağ yolunda teyakkuza geçti. Yolun açık kalması için çalışmalar sürerken, Uludağ Yolu'nun 8'inci kilometresindeki Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan itibaren de ekiplerin yol denetimleri başlıyor. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların Uludağ'a çıkışına izin verilmiyor. Kış lastiği olan araçların da zincir takması isteniyor.

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HAFTAYA KAR YAĞIŞI YOK

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 4, en düşük ise sıfırın altında 9 olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam edecek. Kar yağışı yarın yerini güneşli havaya bırakacak. Önümüzdeki hafta boyunca sağanağın etkili olacağı Uludağ'da, kar yağışı ise beklenmiyor.

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