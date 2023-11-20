Keltepe’de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük'ün kış turizmi lokasyonlarından Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

KAYNAK: AA
Keltepe’de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın ardından bölgede kar kalınlığı 40 santimetre ölçüldü.

Merkezde hava sıcaklığı en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 8 derece.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Dün ulaşımda aksamaların yaşandığı Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde ise yağışın durmasının ardından trafik normale döndü.

keltepede-kar-kalinligi-40-santimetreye-ulasti-yenicag-1.jpg

keltepede-kar-kalinligi-40-santimetreye-ulasti-yenicag-2.jpg

keltepede-kar-kalinligi-40-santimetreye-ulasti-yenicag-3.jpg

İlgili Haberler
Lapa lapa yağışın ardından kar kalınlığı 30 santimi aştı
Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
Kar kalınlığı 52 santimetreyi aştı. Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü
Kartepe'de kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
Kartepe'de kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem Gündem
Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem
İspanya da buralara benzedi. Zeytinyağları çalınmasın diye reyonlarda zincir önlemi başladı Dünya
İspanya da buralara benzedi. Zeytinyağları çalınmasın diye reyonlarda zincir önlemi başladı
Gazzeli 61 hastayı taşıyan uçak Ankara'ya geldi Dünya
Gazzeli 61 hastayı taşıyan uçak Ankara'ya geldi
Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti Gündem
Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti
İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları... Sağlık
İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları...
Kars'ta tırlar kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kaldı Gündem
Kars'ta tırlar kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kaldı
60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı Dünya
60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı