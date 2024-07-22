Kar maskeli 2 kişi kaldırımda yürüyen şahsı silahla yaraladı

Kaynak: İHA
Kar maskeli 2 kişi kaldırımda yürüyen şahsı silahla yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kişi plakasız motosiklet üzerindeki iki maskeli şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçtı.

Olay, Merkez Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen Berat Berki Tokat'ın yanına yaklaşan plakasız motosiklet üzerindeki iki kar maskeli şahıstan biri, Tokat’a tabanca ile ateş açtı.

Saldırı sonucunda Tokat iki bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tokat, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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