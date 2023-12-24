Kar ve fırtına geliyor. Sokağa adım atmadan önce 2 kere düşünün

Kaynak: Haber Merkezi
Kar ve fırtına geliyor. Sokağa adım atmadan önce 2 kere düşünün
Meteoroloji’nin yaptığı son tahminlerde kar uyarısı yer aldı. Yapılan açıklamada yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi. Öte yandan Karadeniz’de de kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor. Vatandaşların dışarı çıkmadan önce 2 kere düşünmeleri gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Kırklareli, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son Haberler
Ucuz otomobil dolandırıcılığı. Aralarında eski futbolcu, emniyet müdürleri ve savcılar da var Gündem
Ucuz otomobil dolandırıcılığı. Aralarında eski futbolcu, emniyet müdürleri ve savcılar da var
Dilan Polat’ın annesinin mezarını kazdılar. Paraların izi sürülüyor Gündem
Dilan Polat’ın annesinin mezarını kazdılar. Paraların izi sürülüyor
Özgür Özel'den 'Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz' açıklaması Gündem
Özgür Özel'den 'Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz' açıklaması
Yeni bir baş belası Koronavirüs daha: JN.1 Sağlık
Yeni bir baş belası Koronavirüs daha: JN.1
Thy uçağına yıldırım çarptı Gündem
Thy uçağına yıldırım çarptı
Şehitlerin sosyal medya mesajları yürekleri dağladı Gündem
Şehitlerin sosyal medya mesajları yürekleri dağladı