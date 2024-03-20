Kar yağışı nedeniyle bir ilde okullar tatil edildi

Kaynak: İHA
Kar yağışı nedeniyle bir ilde okullar tatil edildi
Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, şehirde etkisini gösteren sağanak nedeniyle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, “Beytüşşebap ve Uludere ilçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle; 20 Mart Çarşamba günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Selden kapanan Şırnak- Uludere karayolunda ise temizleme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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