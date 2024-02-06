Kara Ağaç Destanı konusu nedir? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?

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Kara Ağaç Destanı konusu nedir? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Kara Ağaç Destanı konusu nedir? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kara Ağaç Destanı dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Kara Ağaç Destanı dizisinin yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor. Peki, Kara Ağaç Destanı konusu nedir? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Motto Yapım tarafından hazırlanan ve TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Ufuk Hakan Eren oturuyor. 1970’li yıllarda geçen güçlü bir toprak hikayesini anlatan dizi, Olgun Şimşek'in Celal Ağa karakterine hayat verirken, Emre Kıvılcım ise Celal Ağa’nın oğlu Ömer'i canlandıracak.

Dizinin dikkat çekici sloganı, "Firavun’un evinde Musa var artık…" ile seyirciyi merak içinde bırakmayı amaçlıyor. Bu söz, dizinin içeriği hakkında gizem ve heyecanı ön plana çıkararak izleyicinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Dizi, 1970'li yıllarda geçen bir toprak hikayesini temel alarak, aile bağları, geçmişle yüzleşme ve toplumsal konulara odaklanacak gibi görünüyor. Olgun Şimşek ve Emre Kıvılcım'ın başrollerde yer aldığı yapım, güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyicilere etkileyici bir seyir deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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KARA AĞAÇ DESTANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı Kara Ağaç Destanı yayın tarihi henüz belirlenmedi.

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