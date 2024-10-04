Kara listeye alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses kendini böyle savundu

Kaynak: Haber Merkezi
Kara listeye alınmış hakkında soruşturma başlatılmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses kendini böyle savundu

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferinde kedisini taşıma çantasına koymayı reddettiği için kabin memuruyla tartışan Dilan Çıtak Tatlıses hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kendisini savunan Dilan Çıtak’ın açıklamaları gündem oldu.

17 Eylül’de THY’nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir kabin memuru, Dilan Çıtak Tatlıses'i kedisini kural gereği pusetten çıkarmaması için uyarıda bulunmuştu.

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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memurunun kendisinden şikayetçi bulunması üzerine Çıtak, karakola götürülmüş ifadesi alınmıştı. Bu olaylardan sonra Dilan Çıtak Tatlıses, kara listeye alındı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dilan Çıtak Tatlıses'in, THY Kabin memurlarının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Tatlıses hakkındaki 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından açılan soruşturmanın devam ediyor.

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SÖZÜ FATİH ALTAYLI'YA GETİRDİ

Yaşanan olayla ilgili kendisini savunan Dilan Çıtak Tatlıses, ''Haksızlığa uğranan bir durum var. Sevgili Fatih Altaylı çok güzel bir şey söyledi. 'Ben bu görüntünün öncesini bilmeden yorum yapamam' dedi ve benim için bu hassas ve ince düşünülmüş bir yorumdu. Herkesin bu düşüncede olmasını dilerim. Çünkü öncesi var ama sonrasında olmak istediğimiz pozisyon değildi ama biraz daha hassas biriyim.

Üzücü bir şey yaşadık. Böyle olsun istemezdik. Hayatımda hep alçakgönüllü oldum. Olayda egolu gibi gösterilmem beni üzdü. Süreç hukuka taşındı. Gerekli açıklamalar ilerleyen zamanlarda avukatlar tarafından yapılacaktır'' diye konuştu.

Dilan Çıtak'ın bu açıklamaları yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar ünlü ismi haklı bulurken bazıları yine eleştirdi.

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