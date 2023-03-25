25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kara para aklama operasyonu

Denizli’de düzenlenen kara para aklama operasyonunda 7 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 16:48
Takip Et

Kara para aklama operasyonu

Kara para aklama operasyonu
+
Aa
-

İHA
IŞİD Silahlı Terör Örgütüne yönelik “Terörizmin finansmanı ve kara para aklama” faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik gerçekleştirilen titiz çalışmalarda; örgüt üyelerinin, Suriye’de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü tarafından, kampta sözde esir tutulan IŞİD terör örgütü yanlısı kadın ve çocuklar için maddi yardım topladığı ve yasa dışı yollardan örgüte gönderildiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Denizli merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu, toplamda 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.


“IŞİD silahlı terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanı ve kara para aklama” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
4
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
5
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
6
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
7
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.