Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Gelibolu Kuzey Kavşağı A kolunda 1- 2. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla saat 22.00-06.00 arasında şerit daraltma yapılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleşiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndaki dönel kavşağın bulunduğu kesimden tek yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 78-82. kilometrelerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 09.00-17.00 saatleri arasında (cumartesi ve pazar günleri hariç) ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan sağlanıyor. Sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.