Kara yollarında durum

Kaynak: AA
Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Gelibolu Kuzey Kavşağı A kolunda 1- 2. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla saat 22.00-06.00 arasında şerit daraltma yapılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 10-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleşiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl-Bursa istikametindeki yan yoldan ve Avarlar Kavşağı'ndaki dönel kavşağın bulunduğu kesimden tek yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 78-82. kilometrelerinde bulunan tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 09.00-17.00 saatleri arasında (cumartesi ve pazar günleri hariç) ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 17-20. kilometrelerindeki Yeşilovacık T-1 Tüneli Girişi-Kavşak 1 bölgesinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Abana-Bozkurt-Isırganlık Geçidi-Çatalzeytin yolundan sağlanıyor. Sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

İlgili Haberler
Zonguldak'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Zonguldak'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
TCMB Başkanı Karahan’dan kritik görüşme
TCMB Başkanı Karahan’dan kritik görüşme
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı
Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatından SGK'ye 10 ödül
Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatından SGK'ye 10 ödül
Son Haberler
Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı. 11'i öğrenci 15 yaralı Gündem
Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı. 11'i öğrenci 15 yaralı
Tokat'ta deprem Gündem
Tokat'ta deprem
Yalova Tersanesinde ölümlü kaza Gündem
Yalova Tersanesinde ölümlü kaza
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan TFF başkanlığı açıklaması Spor
Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan TFF başkanlığı açıklaması
İstanbul Havalimanı ilk 10'a girdi Gündem
İstanbul Havalimanı ilk 10'a girdi
Zonguldak'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı Gündem
Zonguldak'ta silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Albino baykuş yavrusu tarihe geçti Keşfet
Albino baykuş yavrusu tarihe geçti