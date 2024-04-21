Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatından SGK'ye 10 ödül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatınca (ISSA), "İyi Uygulama Ödülleri" kapsamında 10 ödüle layık bulunduğunu açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 22 yılda yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm hamlesinin en başarılı alanlarından biri olan SGK'nin, çalışma ve hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiğini söyledi.

Kurumun, 16-18 Nisan'da Portekiz'de gerçekleştirilen ISSA Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu'nda, ISSA İyi Uygulama Ödülleri kapsamında, 7'si liyakat ve 3'ü de iyi uygulama tasdik ödülü olmak üzere 10 ödüle layık görüldüğünü belirten Işıkhan, "Yüksek özveri ve fedakarlıkla milletimize hizmet eden SGK ailemizi tebrik ediyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla çalışmalarımızı gayretle sürdürmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.