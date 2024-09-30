Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Sürücülerden, çalışmalara ilişkin işaret ve işaretçilere uymaları istendi.
Anadolu Otoyolu'nda (Düzce-Kaynaşlı Kavşağı, 14-18. km) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nda (Çerkezköy-Kınalı, 174-176. km) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti, 20:30-07:00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Edirne istikametinden gidiş-geliş izni verilmektedir.
İzmir Çevre Otoyolu'nda (Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü) aydınlatma direklerinin demontaj ve montaj çalışmaları nedeniyle, 23:00-05:00 saatlerinde ulaşım sağ şeritlerden gerçekleştirilecektir.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda, soldan 1 şerit kapalı olup, ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.
Beyşehir-Isparta Yolu'nda (25-44. km) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.
Ordu-Fatsa Yolu'nda (25-30. km) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollüdür.
Diyarbakır-Mardin Yolu'nda (4-8. km) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.
Hopa-Borçka-Artvin Yolu'nda (47-65. km) drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 4 Ekim tarihine kadar 08:00-17:00 saatlerinde tek şeritten kontrollü geçiş yapılacaktır.
Ereğli-Devrek Yolu'nda (0-12. km) asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollüdür.
Erzurum-Tekman Yolu'nda (41-42. km) heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.