Kara yollarında durum

Kaynak: AA
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Sürücülerden, çalışmalara ilişkin işaret ve işaretçilere uymaları istendi.

  • Anadolu Otoyolu'nda (Düzce-Kaynaşlı Kavşağı, 14-18. km) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

  • TEM Otoyolu'nda (Çerkezköy-Kınalı, 174-176. km) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti, 20:30-07:00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Edirne istikametinden gidiş-geliş izni verilmektedir.

  • İzmir Çevre Otoyolu'nda (Bornova Viyadüğü-İzeltaş Köprüsü) aydınlatma direklerinin demontaj ve montaj çalışmaları nedeniyle, 23:00-05:00 saatlerinde ulaşım sağ şeritlerden gerçekleştirilecektir.

  • Ankara-Niğde Otoyolu'nda, soldan 1 şerit kapalı olup, ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

  • Beyşehir-Isparta Yolu'nda (25-44. km) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

  • Ordu-Fatsa Yolu'nda (25-30. km) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollüdür.

  • Diyarbakır-Mardin Yolu'nda (4-8. km) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

  • Hopa-Borçka-Artvin Yolu'nda (47-65. km) drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 4 Ekim tarihine kadar 08:00-17:00 saatlerinde tek şeritten kontrollü geçiş yapılacaktır.

  • Ereğli-Devrek Yolu'nda (0-12. km) asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollüdür.

  • Erzurum-Tekman Yolu'nda (41-42. km) heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

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