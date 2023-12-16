Kara yolunda deve kuşu paniği. Görenler şok oldu

Kaynak: AA
Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, belediye ekiplerince yakalanan hayvan, sahibine teslim edildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki bir çiftlikten kaçan deve kuşunun kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gediz-Kütahya kara yolunda bir deve kuşunun koştuğunu gören sürücüler yetkililere haber verdi.

Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.

Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti.

Bu arada, deve kuşunun kara yolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

aa-20231215-33194486-33194485-kutahyada-sahibinden-kacan-deve-kusu-kara-yoluna-girdi.jpg

Son Haberler
Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Bursa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
İsrailli esirlerin aileleri açlık grevine başlamayı planlıyor Dünya
İsrailli esirlerin aileleri açlık grevine başlamayı planlıyor
Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma. Resmi Gazete'de yayımlandı Gündem
Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma. Resmi Gazete'de yayımlandı
İki bakanlığın 2024 yılı bütçeleri TBMM’de kabul edildi Gündem
İki bakanlığın 2024 yılı bütçeleri TBMM’de kabul edildi
101 yaşındaki doktor uzun yaşamın sırlarını paylaştı. 3 altın kural verdi Yaşam
101 yaşındaki doktor uzun yaşamın sırlarını paylaştı. 3 altın kural verdi
Gölde elektroşokla avlanan 3 kişiye 732 bin lira ceza Yaşam
Gölde elektroşokla avlanan 3 kişiye 732 bin lira ceza