Karabağ bölgesinde el konulan askeri teçhizatlar sergilendi

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Karabağ'daki Ermeni grupların bıraktıkları silahlar görülüyor.
Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrası el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmat sergilendi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlarda antiterör operasyonu kapsamında el konulan askeri teçhizat sergilendi.
Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Karabağ'daki Ermeni grupların bıraktıkları silahlar görülüyor.
Azerbaycan ordusunun Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrası el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmat sergilendi.