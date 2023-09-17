Karabağ'da ermenistan provakasyonları bitmiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Karabağ'da provokasyon girişiminin engellendiğini duyurdu.Ermenistan Karabağ'daki provokasyonlarına devam ediyor.

KAYNAK: AA
Karabağ'da ermenistan provakasyonları bitmiyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 13.55 sıralarında, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı olarak bulunan Ermeni silahlı gruplarının, Ağdam ili istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerinin karşısında mayın döşeme girişiminde bulunduğu belirtildi. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.

Ayrıca yerel saatle 15.10 sıralarında, Azerbaycan ordusunun Şuşa kenti istikametindeki mevzilerin yasa dışı Ermeni silahlı grup üyeleri tarafından defalarca ateş altına alındığı belirtilirken, Azerbaycan askerleri tarafından belirtilen istikamette önlemlerin alındığı kaydedildi.

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