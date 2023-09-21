Azerbaycan askeri Ermenistan bayrağını indirdi. Karabağ'da tarihi anlar

Azerbaycan'ın Çarşamba günü başlattığı anti-terör operasyonu henüz 24 saati doldurmadan sonuç verdi. Ermenistan, silah bırakma kararı aldı. Aliyev ulusa sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçti ve zaferi 'Ermenistan'a gerekli cevap verildi' sözleri ile ilan etti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da zaferi sonrası, Azerbaycan askerinin Ermenistan bayrağını indirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

ALİYEV'DEN ULUSA SESLENİŞ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev şöyle konuştu:

Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi. Azerbaycan düşmanı layığınca cezalandırdı. Ermenistan'a gerekli cevap verildi. Bizim attığımız bütün adımlar kanunlar çerçevesindedir. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor. Karabağ’da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır. Karabağ’daki Ermenilerin bütün hakları temin edilecektir.