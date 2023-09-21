Azerbaycan askeri Ermenistan bayrağını indirdi. Karabağ'da tarihi anlar

Azerbaycan'ın Karabağ'da zaferi sonrası, Azerbaycan askerinin Ermenistan bayrağını indirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Azerbaycan askeri Ermenistan bayrağını indirdi. Karabağ'da tarihi anlar

Azerbaycan'ın Çarşamba günü başlattığı anti-terör operasyonu henüz 24 saati doldurmadan sonuç verdi. Ermenistan, silah bırakma kararı aldı. Aliyev ulusa sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçti ve zaferi 'Ermenistan'a gerekli cevap verildi' sözleri ile ilan etti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da zaferi sonrası, Azerbaycan askerinin Ermenistan bayrağını indirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

ekran-alintisi-001.jpg

ALİYEV'DEN ULUSA SESLENİŞ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev şöyle konuştu:

Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi. Azerbaycan düşmanı layığınca cezalandırdı. Ermenistan'a gerekli cevap verildi. Bizim attığımız bütün adımlar kanunlar çerçevesindedir. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor. Karabağ’da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır. Karabağ’daki Ermenilerin bütün hakları temin edilecektir.

thumbs-b-c-b4edeea57f8aaea25933d74ab1e0086f.jpg

İlgili Haberler
Hacıbey Haydarlı Karabağ'daki son durumu aktardı: En büyük provokasyon Ermenistan tarafından yapılıyor
Ermenistan'ın ağır silahlarını Karabağ'dan çekmediği ortaya çıktı
İran Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları askıya aldı
İran Azerbaycan ve Ermenistan'a uçuşları askıya aldı
Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposu ile askeri teçhizatı imha etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ı böyle uyarmıştı. Karabağ harekatından sonra yeniden gündem oldu
Karabağ'da ermenistan provakasyonları bitmiyor
Karabağ'da ermenistan provakasyonları bitmiyor
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: iddialarınızdan vazgeçin
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: iddialarınızdan vazgeçin
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı Güncel
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti Spor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin” Magazin
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin”
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı Dünya
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti Siyaset
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor Spor
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor