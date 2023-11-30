Karabaş otu stres attırıyor

İnsanları sakinleştirerek çağımızın sorunu olan stresi azaltan karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Karabaş otu stres attırıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanları sakinleştirerek çağımızın sorunu olan stresi azaltan karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

STRES NEDİR?

Stres, kişinin biyolojik ve psikolojik dengesinin bozulmasına gösterdiği tepki durumudur. Tehdit duygusu veya acıya neden olan olaylara karşı vücudun kendi dengesini kurabilmek için verdiği normal bir fiziksel cevaptır.

STRES BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Stres vücuttaki birçok organda artış gösteren bir uyarılmaya neden olabilir.

-Organlardaki bu artış gösteren aktivite, adrenal bezlerden salgılanan hormonlar tarafından ve merkezi sinir sistemi yoluyla salgılanır.

-Akut stres, nabızda ve kan basıncında bir artışla, solumanın sıklaşmasıyla, ayrıca avuç içlerinin terlemesi ve ani üşüme hissiyle sonuçlanabilir.

-Kronik stres ise depresyona yol açabilir, bağışıklık sistemine zarar verebilir ve uyku problemleri yaratabilir.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitki çayları içmek iyi bir seçenektir. Karabaş otu da bu çaylardan biridir.

Karabaş otu, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Parfüm yapımında, çay demlemede, reçel yapımında ve masaj yağı olarak kullanılabilir.

Karabaş otu yağı, cilde sürülerek ağrı kesici ve sakinleştirici etki gösterir.

Karabaş çayı, kuru veya taze karabaş otunun çiçek ve yapraklarından hazırlanır.

Karabaş reçeli, çiçeklerin kaynatılmasıyla elde edilir ve sağlığa yararlıdır.

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