Karabük Üniversitesi'nde Afrika dansı yapıldığı ortaya çıktı. Burası üniversitenin sosyal yaşam merkezi

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Karabük Üniversitesi'nde Afrika dansı yapıldığı ortaya çıktı. Burası üniversitenin sosyal yaşam merkezi
Son zamanlarda hakkındaki iddialarla çalkalanan Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilerin Afrika dansı yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Karabük Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde Afrikalı siyahi öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan kadın ve erkek öğrenciler, HIV ve HPV gibi hastalıklar şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Karabük Üniversitesi öğrencilerinin açtığı itiraf sayfasında, birçok öğrenci cinsel birliktelik skandalıyla ilgili yaşadıklarını aktarmıştı.

Afrikalı siyahi öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversitede çekilmiş bir video, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerde siyahi kadın öğrencilerin, yerel kıyafetler giydiği ve dans ettiği görülüyor. Onları izleyen öğrenciler arasında da, siyahi öğrencilerin fazlalığı dikkat çekiyor.

Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlik sırasında çekilen görüntülere, vatandaşlar tepki gösterirken, paylaşıma yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, üniversitenin istila edildiğine yönelik yorumlar yaparken olası tehlikeleri vurguladı.

ekran-goruntusu-2024-03-26-100716.png

ekran-goruntusu-2024-03-26-100733.png

ekran-goruntusu-2024-03-26-100802.png

ekran-goruntusu-2024-03-26-100817.png

ekran-goruntusu-2024-03-26-100832.png

ekran-goruntusu-2024-03-26-100415.png

ekran-goruntusu-2024-03-26-100442.png

ekran-goruntusu-2024-03-26-100556.png

Son Haberler
Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı Dünya
Porselen devi 100 kişiyi işten atıyor. Diğer çalışanları sıra bize de gelecek mi korkusu sardı
141 yıldır çözülemeyen gizem. Tam 172,5 metre Kültür Sanat
141 yıldır çözülemeyen gizem. Tam 172,5 metre
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı Ekonomi
Hızlı geçiş sistemini 2023’te milyonlarca araç kullandı
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor Gündem
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Böbrekleri saat gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Böbrekleri saat gibi çalıştıran mucize ot ortaya çıktı
Mars’taki antik gölle ilgili flaş tespit. 2030’da ne olacak? Bilim
Mars’taki antik gölle ilgili flaş tespit. 2030’da ne olacak?
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı Ekonomi
Emekliler beyanname vermeden para alamayacak. SGK açıkladı