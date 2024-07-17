Karabük’te alkol operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük’te alkol operasyonu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda alkol şişesi ile 25 litre alkol ele geçirildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şahsın evine yapılan baskında çok sayıda alkol şişesi ve toplam 25 litre alkol ele geçirildi.

Operasyon sonucunda el yapımı 13,5 litre rakı, 2,5 litre votka, 3,6 litre viski, 5 litre etil alkol, 15 adet alkol kiti, 7 adet test çubuğu, 94 adet alkol şişesi ve 7 adet boş su şişesi bulundu.

Şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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