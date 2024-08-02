Karabük'te dev uyuşturucu operasyonu

Dev uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari ve saha faaliyetleri sonucunda, 26-31 Temmuz tarihleri arasında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda, A.O.K., İ.C.G. ve A.A. isimli şüpheliler yakalandı ve 17,41 gram bonzai ile 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda, hakkında “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.B. ve “Kendi Kullanımı İçin İhtiyaç Duyduğu Esrarı Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekimi Yapmak” suçundan kesinleşmiş 6 bin lira adli para cezası bulunan Y.G. isimli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.