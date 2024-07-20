Karabük'te çete operasyon: 11 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karabük'te çete operasyon: 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Karabük'te düzenlenen "KUYU-10" operasyonunda elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı çetenin çökertildiğini duyurdu.

Karabük'te çete operasyonu

Karabük'te gerçekleştirilen çete operasyonunda 11 kişi çok sayıda silahla birlikte yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çete elebaşısı olduğu iddia edilen Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çete üyelerininin, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, yağma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit gibi suçları işledikleri öne sürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

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