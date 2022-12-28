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Çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık karıştı

Karabük’te çocuklar arasında kavgaya aileler de dahil oldu. Olayda iki kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 08:50
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Karabük'te çocukların kavgasına aileler de dahil oldu

Çocukların kavgasına aileler de karışınca ortalık karıştı
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İHA’nın haberine göre, Karabük’te aileler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Olay merkeze bağlı Cumayanı Köyü, Armağan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk arasında çıkan tartışmaya aile büyükleri de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Hüseyin O. ve Nuri K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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