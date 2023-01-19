﻿Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen M.S. idaresindeki 05 ABH 340 plakalı tır, Zonguldak-Karabük kara yolu Şeker Kanyonu yakınlarında yol kenarına devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tırdan yaralı çıkartılan sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)
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