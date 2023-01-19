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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen talaş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 19:55
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Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Zonguldak'tan Karabük istikametine gelen M.S. idaresindeki 05 ABH 340 plakalı tır, Zonguldak-Karabük kara yolu Şeker Kanyonu yakınlarında yol kenarına devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırdan yaralı çıkartılan sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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