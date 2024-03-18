Karabük’te hakkında arama kararı bulunan 11 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Karabük’te hakkında arama kararı bulunan 11 şahıs tutuklandı
Karabük’te haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 15 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 8-15 Mart tarihleri arasında yapılan saha çalışmaları kapsamında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.

1-7 yıl arası aranması olan 7, 1-3 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan hakkında, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 Ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan B.Ü. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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