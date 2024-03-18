Karabük’te hakkında arama kararı bulunan 11 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 8-15 Mart tarihleri arasında yapılan saha çalışmaları kapsamında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.

1-7 yıl arası aranması olan 7, 1-3 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Öte yandan hakkında, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 Ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan B.Ü. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.