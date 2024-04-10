Karabük'te heyelan

Kaynak: İHA
Karabük'te heyelan
Karabük’te meydana gelen heyelanın ardından yol araç geçişine kapandı.

Karabük’te ilçe merkezine bağlı olan Atatürk Mahallesinde sabahın erken saatlerinde heyelan oluştu. Meydana gelen heyelan sonrasında Atatürk mahallesinde bulunan ana yol araç ulaşımına kapandı. Yenice Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ardından heyelanı kaldırma çalışmaları başlatıldı ve yolun ulaşıma açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Heyelanda ölen ya da yaralanan olmazken, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaların başladığını bildirdi. Karakaş, ekiplerin kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açacağını kaydetti.

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