Karabük'te kontrolünü kaybeden araç şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
Karabük'te kontrolünü kaybeden araç şarampole yuvarlandı. 1 ölü 1 yaralı
Karabük'te kontrolünü kaybettiği aracıyla şarampole devrilen Turgut Hızarcıoğlu (68) ağır yaralandı, eşi Esma Hızarcıoğlu (64) ise hayatını kaybetti.

Saat 06.00 sıralarında Karabük- Gerede kara yolunun Eskipazar ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada Karabük merkezden Gerede yönüne doğru giden Turgut Hızarcıoğlu'nun kullandığı 78 SR 013 plakalı otomobil, kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaşanan kaza sonrası sürücü Hızarcıoğlu ağır yaralanırken, eşi Esma Hızarcıoğlu ise hayatını kaybetti.

KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ EŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Hızarcıoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma Hızarcıoğlu'nun cenazesi de Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Turgut Hızarcıoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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