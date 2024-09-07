Karabük’te otomobil Filyos Çayı’na uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Arif Bektaş’ın kullandığı 78 ABF 925 plakalı otomobil, Karabük yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten ırmağa düştü. Sürücü Arif Bektaş ve eşi Seher Bektaş kazada yaralandı. Olay yerine gelen gençler, suya atlayarak araçtakileri kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

Yaralı çift, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, sürücü Arif Bektaş hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen çiftin oğlunun feryatları ise yürekleri burktu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.