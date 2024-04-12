Karabük'te şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü öldü

Kaynak: İHA
Karabük'te şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü öldü
Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Yörük köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Arif Aygün (65) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücünün cenazesi araçtan çıkarılarak Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen sürücünün Safranbolu'ya bağlı Kadıbükü köyünün eski muhtarı olduğu öğrenildi.

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