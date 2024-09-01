Karabük'te selde cadde ve sokaklar göle döndü. İnsanların yardımına botla gittiler.

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karabük'te selde cadde ve sokaklar göle döndü. İnsanların yardımına botla gittiler.

Karabük’te etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selde cadde ve sokaklar göle dönerken ekiplerin vatandaşlara yardıma botla gittiği görüldü.

Karabük’te dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar göle döndü. Suyla kaplanan yollarda araçlar yolda kalırken AFAD ve itfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti. İtfaiye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışmalar başlattı. Vatandaşlara yardım etmek için harekete geçen ekiplerin botla ilerlediği görüldü.

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesinde de yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Safranbolu ilçesinde ise etkili olan sağanak ile birlikte Tarihi Çarşı bölgesinde de yollarda su birikintileri oluştu.

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