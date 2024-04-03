Karabük'te tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu. 1 ölü

Kaynak: DHA
Karabük'te tartıştığı komşu çifti tüfekle vurdu. 1 ölü
Karabük’te komşular arasında kedilerin beslenmesi sebebiyle çıkan kavgada Erol Akbaş’un tüfekle ateş ettiği Gülseren Yıldırım (58) hayatını kaybederken eşi Kemalettin Yıldırım yaralandı.

Karabük’te komşular arasında kedilerin beslenmesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası Erol Akbaş isimli şahıs Gülseren Yıldırım ve eşi Kemalettin Yıldırım’a tüfekle ateş açtı.

TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Akbaş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülser Yıldırım’ın cenazesi bugün Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedildi.

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