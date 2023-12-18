Karabük'te uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şahsın şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

İKİ AYRA ŞAHSA OPERASYON

Merkez organize sanayi bölgesinde ekiplerce durdurulan araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 168 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ekiplerce, merkeze bağlı Cumayanı köyünde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu bilgisi aldıkları bir diğer şahsın üzerinde ve ikametinde arama gerçekleştirildi.

ARAMADA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDDE VE RUHATSIZ TÜFEK BULUNDU

Yapılan aramada ise 13 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

