Balıkesir'de 'sihirli mantar' operasyonu

Kaynak: İHA
Balıkesir'de 'sihirli mantar' operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tesiri Kokainden 10 kat fazla olan 'sihirli mantar' ele geçirdi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri araca yönelik gerçekleştirdikleri aramada, 'Magic Mushroom' olarak bilinen 'sihirli mantar' ele geçirdi.

KOKAİNDEN BİLE TEHLİKELİ

Kokainden 10 kat daha fazla etkili ve kuvvetli halüsinasyon etkisi oluşturan 12,6 gram sihirli mantar ile yaklaşık 10 gram da esrar bir adet uyuşturucu kullanım aparatına el konuldu.

Operasyonda yakalanan 44 yaşındaki M.Ö. isimli şahıs ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadeleye aralıksız olarak devam edileceğini duyurdu.

İlgili Haberler
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Sonunda bu da oldu, ambulansla zehir taşıdılar
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 12 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 12 kişi gözaltına alındı
Karabük'te uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Karabük'te uyuşturucu tacirlerine geçit yok
Son Haberler
Serpil ne demek? Serpil isminin anlamı nedir? Gündem
Serpil ne demek? Serpil isminin anlamı nedir?
Selda ne demek? Selda isminin anlamı nedir? Gündem
Selda ne demek? Selda isminin anlamı nedir?
Başakşehir Sivasspor maçında hakemlere çiçek verildi Spor
Başakşehir Sivasspor maçında hakemlere çiçek verildi
Beşiktaş'ta flaş gelişme. 5 oyuncu takıma katıldı Spor
Beşiktaş'ta flaş gelişme. 5 oyuncu takıma katıldı
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı Gündem
Gazze’de can kaybı 20 bine dayandı
IŞİD mensubu 6 Suriyeli yakalandı Gündem
IŞİD mensubu 6 Suriyeli yakalandı
Kassandra 2023'ü yeni yılda mumla arayacağız diyerek uyardı. ‘2024 keşke gelmeseydi’ diyeceksiniz Gündem
Kassandra 2023'ü yeni yılda mumla arayacağız diyerek uyardı. ‘2024 keşke gelmeseydi’ diyeceksiniz