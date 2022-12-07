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Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte kalan sürücüler ilerleyemedi. 

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 16:23
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Karabük'te yoğun sis etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı

Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Karabük'te şehrin büyük bir kısmında etkili olan ve görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük ve ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaşırdı. Görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

 

(Kaynak: İHA)

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