Karabük'te zincirleme kaza: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karabük'te zincirleme kaza: 4 yaralı

Karabük'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen zincirleme kazada 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Sanayi Kavşağı mevkisinde, E.B idaresindeki 78 YD 157 plakalı araç, orta şeride geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak B.B. idaresindeki 06 FZ 6073 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya karışan B.U. idaresindeki 06 BON 103 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki 34 FH 2926 plakalı araca çarptı.

Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen S.D. idaresindeki 34 AİY 533 plakalı araç da yine kırmızı ışıkta bekleyen sol taraftaki Ş.D. yönetimindeki 42 AGK 640 plaka araçla çarpıştı.
6 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan E.S., M.S. ve K.E.S., Ö.A.B. yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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