Karabulut ailesinin avukatı o detayı açıkladı: Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok

2009 yılında Münevver Karabulut'u canice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde ‘fethi kabir’ gerek açıldı.

Polis ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, görevlendirilen cumhuriyet savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu görevlileri ile Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve Garipoğlu ailesinin avukatı mezarlıkta hazır bulundu.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir katıldığı programda, mezarın nasıl açıldığını anlatırken bir konuya vurgu yaptı.

NOW'da Çalar Saat programında konuşan Epözdemir, fethi kabir işlemlerinin gerçekleştiği anlara dair, "Olay yeri inceleme ekipleri vardı. Onlar bütün yapılan bu çalışmayı kamerayla kayıt altına aldılar ve fotoğraflarını çektiler. Özellikle kimlik teşhisi yapılması için ki cesedin bütünlüğü bozulduğu için çok zor” dedi.

"MEZAR OLDUKÇA BAKIMSIZ"

Garipoğlu ailesinin aile bireylerinin de mezarlıkta hazır bulunması gerektiğini aktaran Epözdemir, “Çünkü Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazdığı talimatta bunu özellikle 3 nolu ara kararında istemişti. Fakat aileyi temsilen sadece avukatları katıldı” dedi.

Mezarın oldukça bakımsız olduğunu belirten avukat Epözdemir, “Ben mezara gittiğimde de isim soy isim belli değil, bakımsız adeta kendi kaderine terk edilmiş, çok köşede bir mezar görüyoruz. Doğum ve ölüm tarihleri bile belli değil. 29 Ekim 1991 ve 10.10 2014 olacak o dahi okunmuyor” şeklinde konuştu.

"SU ALMAMIŞ YAĞMUR ALMAMIŞ 10 YILDIR"

11.08'de mezarı kazmaya başladıklarını söyleyen Epözdemir, süreci şu sözlerle anlattı: “11.32 gibi yaklaşık Cem Garipoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Birinci kat bomboştu. İkinci kata geçildi. İkinci katta açıkçası ceset bütünlüğü bozulmuş. Adli tıpçılar şaşırdı. Çünkü hiç yağmur ve su yok. Su almamış yağmur almamış 10 yıldır. Kefen yok, bez parçası yok... Kafatası vardı bir köşede, kemikler vardı. Büyük kemikler köşelerde ve küçük kemikler hakeza vardı. Bir de 30x30 ebatında bir poşet vardı. Ona da anlam veremedik. Tutanaklara kefenin olmadığı bir bez parçasının olmadığı geçti. Keşif tutanağında ve fetih kabir tutanağında bu var. 30x30'luk bir poşetin olduğu da geçti.”

TURGUT ÖZAL'I HATIRLATTI

Sözlerinde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarının da ailesinin şüphesiyle açıldığını hatırlatan Epözdemir, iki fethi kabir işlemini karşılaştırarak dikkat çeken bir detayı açıkladı:

Epözdemir, detaya ilişkin şunları aktardı: “Açıkçası ben çok garipsedim kefenin bulunmamasını. Rahmetli Turgut Özal'ın da mezarı açıldığında ailesinin şüphesi vardı. Sayın cumhurbaşkanının mezarında kefen vardı. Burası çok su almayan bir yer. Hiç yağmur ve su yok. Dolayısıyla yani kefen bir an için toprağın altında yok olsa ve Kaybolsa dahi mutlaka parçacıkları olmalıydı, olurdu. Ama hiçbir yani kefen izi dahi yok orada. Artı vücut bütünlüğü tamam bozulmuş cesedin ama kafatası bir yerde kemikler bir yerde ve toprağın üzerine serpişmiş bir poşet var."