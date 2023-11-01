Karaciğer hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer hastalıklarına birebir iyi gelen kadıntuzluğu otunun faydaları saymakla bitmiyor. Kadıntuzluğu otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Karaciğer hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Karaciğer hastalıklarına birebir iyi gelen kadıntuzluğu otu dikkat çekti.

İşte kadıntuzluğu otuyla ilgili detaylar

KADINTUZLUĞU OTU NEDİR?

Yabani, çalı eklinde, sarı çiçekli bir ağaçtır. Kökü acıdır. Yaprakları ve yemişi tatlıdır. Seyrek ormanlarda bulunur. Boyu 2-3 metre arasındadır. Meyvelerinde bol miktarda C vitamini vardır. Meyveleri, kabukları ve kökü kullanılır.

KADINTUZLUĞU OTUNUN FAYDALARI

-Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını iyileştirir.

-Meme, bağırsak, akciğer, rahim kanserlerine karşı önleyici ve tedavi edici özellikleri vardır.

-Ateşi düşürür.

-Hazım bozukluklarını giderir.

-Bağırsak iltihaplarını tedavi eder.

-Ağız yaralarını iyileştirir.

-Kan dolaşımını düzenler. Yüksek tansiyonu düşürür.

-Siyatik, romatizma ve eklem ağrılarını giderir.

-Öksürüğü keser.

-Mideyi kuvvetlendirir. İştah açar.

KADINTUZLUĞU OTU NASIL KULLANILIR?

İnce kıyılmış kabuklardan 1 çay kaşığı ( kök kullanılacaksa 1 çorba kaşığı ) 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılır.

Günde 4 defa yemeklerden evvel 1′er çay bardağı içilir. Ayrıca 4 bardak suya 20-30 gr. yaprak konarak birkaç dakika kaynatılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilir.

Hamileler kadıntuzluğu bitkisini kesinlikle kullanmamalıdır.

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