Kuduz Otu zararlı mı

Pek fazla bilinmeyen Kuduz otu nedir ne işe yarar? İşte yanıtı..

Hamza Özalkuş KAYNAK: Haber Merkezi
Kuduz Otu zararlı mı

Kuduz otunun diğer isimleri Kılır hıltan, Dişotu, Deliotu, Dövenotu…
Koyu yeşil renkli, çok yıllık otsu bir bitki. Boyu 30-120 santimetre arasında. Yaprakları sert ve dalgalı ve zehirli.

YARARLARI NELERDİR

Spazm ve ağrıları gideriyor.
İbn-i Sina, bu ilginç bitkiyi, basit sağlık reçetelerinden bahsettiği Tıp Kanunu adlı kitabında şöyle tanımlıyor:
“Bir nevi yumuşak ve küçük odundur. Yani kabuklardır. Bu kabuklar tarçın kabuklarına benzer. Kırılan yüzeyleri siyah ve kırmızıya çalan renktedir.”

Ödem hastalığında faydalı
Mesane taşlarının düşürülmesine yardım ediyor.

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