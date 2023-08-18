Karaciğerde ödem belirtileri neler? Karaciğerde ödem olduğu nasıl anlaşılır?

Karaciğerimizde yaşanan sağlık problemleri çeşitli belirtilerle kendini belli etmektedir. Özellikle yağlı ve baharatlı beslenme tarzını benimseyenler karaciğer problemleriyle karşılaşabilmektedir. Peki, karaciğerde ödem belirtileri neler? Karaciğerde ödem olduğu nasıl anlaşılır?

Karaciğerde ödem belirtileri neler? Karaciğerde ödem olduğu nasıl anlaşılır?

Yağlı beslenme karaciğerde problemlere neden olarak bu sorunlar kendini cilt problemleriyle göstermektedir. Karaciğer oluşan ödem için bazı belirtiler mevcut. Peki, karaciğerde ödem belirtileri neler? Karaciğerde ödem olduğu nasıl anlaşılır?

Yağlı ve baharatlı besinleri sıklıkla tüketmek karaciğeri yorar. Doğal ürünleri bolca tüketmek detoks etkisi sağlar. Peki karaciğer yağlanmasının ve ödemin belirtileri neler?

Karaciğer problemi yaşayan kişilerin cilt problemleriyle karşılaşması çok olasıdır. Vücutta ödem birikmesi el ve ayaklarda şişlik olarak kendini gösterir.

Adından da anlaşılacağı gibi, karaciğer yağlanması, karaciğerde aşırı yağ birikmesi sonucunda olur. Karaciğer yağlanması, hastalığının erken evrelerinde genellikle semptom göstermez, yani yıllarca fark edilmeden geçebilir.

KARACİĞER PROBLEMİ NASIL ANLAŞILIR?

Belirti vermemesi gibi riskli durumlar, karaciğer yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilecek hastalığın son ve en şiddetli aşaması olan siroza ilerleyebileceği için tehlikelidir. Uzmanlar, sirozu, sürekli, uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarlaşması olarak tanımlıyor.

Skar dokusu, karaciğerdeki sağlıklı dokunun yerini alır ve karaciğerin düzgün çalışmasını engeller. Sirozun neden olduğu hasar iyileşemeyebilir ve sonunda o kadar yaygın hale gelebilir ki karaciğeriniz çalışmayı durdurur. Buna karaciğer yetmezliği denir.

Karaciğer işlerlik gösteremediği durumda, siroz ölümcül olabilir. Ancak, durumun bu aşamaya ulaşması genellikle yıllar alır ve doğru tedavi, ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Karaciğerde meydana gelebilecek olası ödem belirtileri şunlardır:

- Şişmiş bilekler, ayaklar veya bacaklar

- Parlak veya gergin cilt

- Cilde bastığınızda cilt rengindeki değişiklikler, rahatsızlık, sertlik ve ezikler.

- Diğer, daha yaygın ödem nedenleri arasında çok uzun süre oturmak, hamilelik, yaralanma veya böcek ısırığı gibi sebepler bulunsa da; tüm bu sebeplerin dışında ödem sorunuyla karşılaşıyorsanız bir doktora görünmelisiniz.

Açıklanamayan ödem yaşarsanız, özellikle karaciğer yağlanmasının diğer belirtileriyle birleşirse, doktorunuzla konuşmalısınız.

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