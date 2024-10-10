Karadağ maçı öncesi Arda Güler'i gülümseten anlar...

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Karadağ maçı öncesi Arda Güler'i gülümseten anlar...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, Karadağ maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, Samsun'da oynayacakları Karadağ maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

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Toplantıda yaşanan bir an ise izleyenleri gülümsetti. Toplantıda konuşma yapan kişi "Teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli futbolcumuz Arda Turan... Arda Güler affedersiniz" dedi.

Arda Güler ise o sözleri gülümseyerek karşıladı. Maç yarın 21.45'te oynanacak.

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