Karadağ'da 7 aday, ülkenin 8. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak

Karadağ'da 1990'da çok partili sisteme geçilmesinin ardından 8'incisi gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminde Devlet Seçim Komisyonunun (DİK) verilerine göre 542 bin 154 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Adayların arasında Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) safındaki mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in yanı sıra Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic, Sosyal Demokrat Partinin (SDP) kadın milletvekillerinden Draginja Vuksanovic Stankovic, Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic, Karadağ Birliği Başkanı Goran Danilovic ve sosyal medya fenomeni bağımsız Jovan Jodzir Radulovic yer alıyor.

DJUKANOVİC VE MANDİC EN GÜÇLÜ ADAYLAR

Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 2 kez de (1997-2003 ve 2018-2023) cumhurbaşkanlığı yapan, Batı yanlısı politikasıyla bilinen 61 yaşındaki Djukanovic ile ülkedeki Sırpların adayı Mandic, seçim anketlerinin en güçlü isimleri olarak gösteriliyor.

Ülkede Boşnak, Arnavut, Hırvat ve Romanları temsil eden azınlık partilerinin de mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic'i desteklemesi bekleniyor.

Karadağ'da 2018 cumhurbaşkanı seçiminde ülke tarihine "ilk kadın cumhurbaşkanı adayı" olarak geçen, doktorasını hukuk alanında tamamlayan Vuksanovic, bu yılki seçimde de tek kadın aday olarak yer alıyor.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALABİLİR

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013'te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı.

2018'deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı.

Seçimde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday, 2 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin en son 2018'de yapıldığı Karadağ'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.

KARADAĞ'DA SİYASİ KRİZ 20 AĞUSTOS'TAN BERİ SÜRÜYOR

Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümet, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma"nın ardından, 20 Ağustos'ta mecliste güvenoyu alamayarak düşmüştü.

Ülkede başlayan siyasi kriz, Sırpların Miodrag Lekic'in hükümeti kurmasını talep etmesiyle alevlenmiş, Cumhurbaşkanı Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Bu sırada Djukanovic, Karadağ Meclisi'nde 2 kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzalamış, Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'in hükümeti kurmakla görevlendirildiğini açıklamıştı.

Lekic, çoğunluğun desteğini alamamış ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona ermişti.

Bu sürecin ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisinden dün yapılan açıklamada, Djukanovic'in, Karadağ Meclisi'ni feshettiğine dair kararı yayımlanmış, "Karadağ 27. Dönem Meclisi feshedilmiştir. Cumhurbaşkanı Djukanovic tarafından alınan karar, alındığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. İlgili karar, Resmi Gazete'de de yayımlanacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Ülkedeki siyasi krizle bağlantısı olmayan, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi, bir önceki seçimin üzerinden 5 yıl geçtiği için gerçekleştirilecek, meclisin feshedilmesinin ardından genel seçimin ise mayıs sonu veya haziran başında düzenleneceği ifade ediliyor. (AA)