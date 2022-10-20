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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:07
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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